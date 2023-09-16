عاجل.. مصدر يكشف أول تحرك من الأهلي ضد حكم مباراة السوبر الأفريقي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أول تحرك من إدارة الفريق الأحمر، ضد الحكم الجابوني بيير جيسلان أتشو، الذي أدار مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي، التي خسرها الفريق على يد نادي اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للوطن، أن الأهلي يرى أن الحكم تسبب في مساعدة لاعبي النادي الجزائري على إضاعة الوقت، وحرم الفريق الأحمر من ركلة جزاء لصالح كهربا في الشوط الأول، لذلك قرر اتخاذ خطوات ضده.

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