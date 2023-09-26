أفنان جمال نجمة «الدوم» تتألق في تقديم حفل أوائل الخريجين بحضور السيسي

قدمت أفنان جمال، نجمة برنامج «الدوم»، حفل أوائل الخريجين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أقيم منذ قليل بحضور عدد كبير من شباب الجامعات على مستوى مصر بأكملها.

وأثنت الصفحة الرسمية لبرنامج «الدوم»، على موهبة أفنان جمال، إذ نشرت مجموعة صور من تقديمها الحفلة، وعلقت عليها: «أفنان جمال نجمة الدوم أبدعت بتقديم حفل أوائل الخريجين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأشاد الإعلامي محمد سعيد محفوظ، بموهبة أفنان جمال في أول ظهور لها خلال برنامج الدوم بالموسم الثاني، إذ حصلت حينها على مفتاحين أخضر.

حفل تكريم أوائل الخريجين

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد اليوم تكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر في جامعة قناة السويس، بمشاركة طلاب الجامعات والمعاهد المصرية.

وعقد الرئيس السيسي، اجتماعا صباح اليوم مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، والتقى عددا من رؤساء وممثلي اتحادات طلاب شباب الجامعات.