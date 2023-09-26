عضو «أمن قومي النواب»: الرئيس السيسي وعد فأوفى.. وأدعمه لفترة رئاسية مقبلة

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إنها زكت الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، نظرا لأنها تزكي الصادق في وعوده للمصريين، والأمين في تحمل المسؤولية، إذ أوفى بكل الوعود الذي قطعها على نفسه منذ أن تولى حكم مصر، في ظل مرحلة حرجة من تاريخها المعاصر.

الرئيس اهتم بالتنمية بمفهومها الشامل

أضافت النائبة على هامش تواجدها بمجلس النواب اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول رئيس اهتم بالتنمية بمفهومها الشامل، الذي يتواكب فيه بناء الدولة، وبناء الإنسان في وقت واحد، متابعة: «الجميع يعلم ما كانت عليه الأوضاع في البلاد، حين استلم الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، وحجم التحديات التي واجهتها القيادة السياسية المصرية، في ظل شبه دولة لا أمن ولا أمان، ولا بنية تحية وفي ظل حالة انهيار كبير».

ونوهت بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد فأوفى، إذ استطاعت مصر في عهده استعادة دورها الإقليمي والدولي، وتحسين البنية التحتية على مختلف المحاور، قائلة: «الرئيس وعد أن مصر ستكون قد الدنيا.. وقد كان، ووجدنا تغير في الحياة كاملة على وجه مصر، حيث رأينا إنشاء طرق وكباري وبنية تحية من كهرباء وصرف صحي ومحطات مياه واتصالات، وغيرها من الأمور التي غيرت وجه الحياة».

مبادرة حياة كريمة

وتابعت: لم يكتفي الرئيس بذلك، بل اهتم ببناء الإنسان كما إهتم ببناء الدولة، ووجدنا العديد من المبادرات الرئاسية، منها مبادرة حياة كريمة، ومبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة القضاء على فيروس سي، والعديد من المبادرات لدعم الإنسان المصري، لذلك من الواجب علينا رد الجميل للرئيس ودعمه.

وعن ما يثار حول عدم كفاية المدة الزمنية لتزكية المرشحين سواء بعمل توكيلات أو تزكية النواب، قالت النائبة البرلمانية: «وفقا لما ينص عليه الدستور، فإن الفترة الزمنية التي خصصتها الهيئة الوطنية للانتخابات كافية للغاية، وأعتقد أنها مماثلة، بل هي مماثلة لما كانت عليه في الانتخابات الرئاسية الماضية، والمرشحون كانوا على علم بذلك».