«النواب» يوقّعون نماذج تزكية الرئيس السيسي: لاستكمال النهضة

توافد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب على مقر المجلس، اليوم، لتوقيع نماذج تزكية المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، وكان فى مقدمة الأعضاء نواب حزبى «مستقبل وطن، وحماة وطن»، حيث شهد البهو الفرعونى وجود عدد كبير من نواب الأحزاب، إذ أتاحت الأمانة العامة للمجلس نماذج مطبوعة لتزكية الأعضاء للمرشحين لانتخابات الرئاسة، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات تفعيلاً لنص المادة 142 من الدستور التى تشترط تزكية 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب للمرشح الرئاسى، والمادة 108 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تنظم تلك الإجراءات.

وزكّى عدد كبير من أعضاء المجلس الرئيس السيسى لخوض السباق، من خلال 8 منافذ أعدتها الأمانة العامة للمجلس بالبهو الفرعونى، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات إضافة إلى عدم تزاحم النواب، ومن بين الذين وقعوا على تزكية لترشيح الرئيس «أسماء فتحى عبدالرحمن، عضو لجنة الزراعة، وإيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، ومحمد عبدالرحمن راضى، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى، وأحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع، ومحمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة، وكل من: محمد ماهر، وإيهاب العمدة، وأحمد جعفر، وعمرو وطنى، وأحمد الطيبى، وعيد حماد، وأمين مسعود، ومحمد الكومى أبوالعينين، وسلاف درويش أعضاء المجلس»، ويستمر توافد النواب على مقر المجلس خلال الأيام المقبلة للسماح لأكبر عدد من النواب بتوقيع طلبات التزكية حتى الثلاثاء المقبل، وفقاً لنص المادة 142 من الدستور.

«الفيومى»: ندعم الرئيس لاستمرار مسيرة البناء والتنمية

كما توافد عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب «الحرية المصرى»، على مقر المجلس لتوقيع استمارات تزكية للرئيس لفترة رئاسية جديدة، وفى مقدمتهم النائب محمد عطية الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب والنائبتان أمل سلامة وجيهان بيومى، وأكد «الفيومى»، فى تصريحات للصحفيين، أن الآمال كبيرة فى الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، لافتاً إلى أن قرار دعم الرئيس لفترة رئاسية جديدة جاء تنفيذاً لقرار المكتب السياسى والهيئة البرلمانية للحزب.

«الطماوى»: الرئيس أعاد الأمن والاستقرار وخاض حرباً لتحقيق التنمية والانتصار على الإرهاب

وأكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن جميع أعضاء مجلس النواب حريصون على المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى أعاد لمصر الأمن والاستقرار والسلام، وحقق طفرة على الصعيد الخارجى وخاض حرباً لتحقيق التنمية والانتصار ضد قوى الشر والإرهاب التى أرادت تخريب البلاد، وأسس قواعد جمهورية 30 يونيو التى ترسخ لدولة العدل والقانون والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين.

وخلال توقيعها طلب التزكية، قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إنّ الرئيس السيسى حقق إنجازات غير مسبوقة على الأرض، والسنوات الأخيرة شهدت كماً من الإنجازات لم تشهدها الدولة المصرية من قبل، فيما أكد النائب عاطف ناصر عن حزب مستقبل وطن، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن 100% من نواب الحزب سيوقعون استمارات تزكية لترشيح الرئيس السيسى لولاية جديدة.

«فؤاد»: انتخاب «السيسى» ضرورة لتنفيذ سلسلة المشروعات القومية

وأعلن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب تأييده لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، مشيداً بالدعم الذى قدمه الرئيس السيسى للفلاحين والمزارعين، وأوضح النائب عربى فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنّ الرئيس حقق طفرة كبيرة فى كل المجالات والقطاعات على مدار السنوات الأخيرة الماضية، مشيراً إلى توقيعه نموذج تزكية للرئيس السيسى للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال سلسلة المشروعات القومية والإنجازات التى بدأها الرئيس خلال الفترة الماضية.

ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.