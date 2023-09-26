«الإفتاء» توضح حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي 2023

يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بذكرى المولد النبوي 2023، إذ اعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنه تبدأ ليلة ذكرى المولد النبوي الشريف مع مغرب اليوم.

في ذكرى المولد النبوي 2023، أوضحت دار الإفتاء، أن الاحتفال بذِكرى المولد النبوي الشريف، يمدنا بمزيد منَ الأملِ والنور والبِشرِ لتَشُدَّ على أيدِينَا وسواعِدِنَا كي تَتَوحَّدَ كلمَتُنا وتَنطلقَ مساعِينَا نحوَ البناء والعمران، رغبةً في استعادةِ الرُّوحِ المُحبَّةِ للحياةِ والمقبلةِ عليها.

ذكرى المولد النبوي 2023

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن الأمة الإسلامية اعتادت الاحتفالَ بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ القرن الرابع والخامس من غير نكير، وذلك عن طريق إحياء ليلة المولد بشتى أنواع القربات، كما نصَّ على ذلك المؤرخون؛ كالحافظ ابن الجوزي وابن دِحية وابن كثير وابن حجر والسيوطي وغيرهم كثير، رحمهم الله تعالى.

حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي 2023

وأكدت أنه نُقِلَ عن عدد من الأئمة -رحمهم الله- جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ومنها ما نقله الإمام الحافظ أبو شامة المقدسي في كتابه «الباعث على إنكار البدع والحوادث»، والحافظ السخاوي في «الأجوبة المرضية»، والحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه «جامع الآثار في السير ومولد المختار»، وغيرهم.