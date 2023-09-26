«الإفتاء» توضح آداب دخول المنزل وزيارة الأهل في الهدي النبوي

تحتفي دار الإفتاء المصرية بذكرى المولد النبوي الشريف، من خلال حملتها التي دشنتها عبر صفحتها «فيسبوك» لإحياء سنة النبي محمد وذكر الصفات الطيبة التي كان يتبعها في حياته، منها ما نشرته اليوم عن كيفية دخول بيوت الصحابة.

كيف كان النبي يستقبل دخول البيوت؟

أوضحت دار الإفتاء أنّ النبي كان إذا أتى بيت قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: «السلام عليكم السلام عليكم»، ولفتت الدار إلى أنّ النبي كان يقوم بذلك الفعل عند قصد المنازل، وذلك لأن الدور حينها لم يكن عليها يومئذ ستور.

مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي

وحول مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي، دلَّت الأحاديث الشريف على مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ومنها: أنه سُئِل عن صوم يوم الإثنين، فقال: «ذاكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» أخرجه مسلم، وهذا إيذانٌ بمشروعية الاحتفال به صلى الله عليه وآله وسلم بصوم يوم مولده.