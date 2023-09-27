عاجل.. زلزالان يضربان مدينة نابولي الإيطالية في أقل من 20 دقيقة

وقع زلزال جديد في مدينة نابولي الإيطالية على سواحل البحر المتوسط، وشعر به السكان في المدينة، ووصلت قوته لـ3.9 درجة على مقياس ريختر، وذلك بعد مرور 20 دقيقة على وقوع زلزال بنفس المدينة بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر.

الزلزال وقع على بعد 4 كيلومترات من مدينة نابولي

ووقع الزلزال على بعد 4 كيلومترات من مدينة نابولي بإيطاليا، وتم الإبلاغ عن الزلزال من قبل 715 مستخدمًا لتطبيق Earthquake Network في دائرة نصف قطرها 52 كيلومترا.

وبحسب موقع SISMO المتخصص في رصد الزلازل فإن هذا الزلزال هو ثاني زلزال يضرب المنطقة في أقل من 20 دقيقة، حيث سبقه زلزال على بعد 9 كيلومترات.

ضربت إيطاليا أمس هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر

وكانت إيطاليا قد شهدت زلزالًا أمس، حيث ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، لقياس درجة قوة الزلازل، إيطاليا، وكان مركزه على بعد 10 كيلومترات من مدينة نابولي الإيطالية.