للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.. زلزال يضرب مدينة على ساحل البحر المتوسط

وقع زلزال، منذ قليل، في مدينة نابولي الإيطالية على سواحل البحر المتوسط، وشعر به السكان في المدينة، ووصلت قوته لـ4.2 درجة على مقياس ريختر.

الزلزال وقع على بعد 9 كيلومترات من نابولي بإيطاليا

وبحسب موقع SISMO المتخصص في رصد الزلازل فإن الزلزال وقع على بعد 9 كيلومترات من نابولي بإيطاليا، تم الإبلاغ عن الزلزال في منطقة نصف قطرها 53 كيلومترا.

وكانت إيطاليا قد شهدت زلزالًا أمس، حيث ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، لقياس درجة قوة الزلازل، إيطاليا، على بعد 10 كيلومترات من مدينة نابولي الإيطالية.

شهدت إيطاليا زلزالًا بلغت قوته 5.1 درجة

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد شهدت الأسبوع الماضي، وقوع زلزال في إيطاليا بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر في مناطق شمالي البلاد.

وقد وقعت هذه الهزة الأرضية الساعة 03:10 فجرا، وكان مركز الزلزال على بعد نحو 5.9 كيلومتر في منطقة توسكانا، إذ يعيش نحو 3.4 ألف شخص.