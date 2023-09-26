زلزال يضرب بولندا بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر

أفادت السلطات البولندية، بوقوع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم.

وذكرت السلطات في بيانات أولية، أن الزلزال شعر به سكان مناطق مختلفة في بولندا.

ولم تعلن السلطات في بولندا وقوع أضرار أو تسجيل إصابات جراء الزلزال.

الرئيس البولندي: مستعدون لتقديم أي مساعدة ضرورية للمغرب

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا، قال في بداية الشهر الجاري، إن بلاده مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية للمغرب، بعد تعرضه لزلزال مدمر.

وكتب دودا»، في حسابه الرسمي على منصة «إكس» أنه «في مواجهة الزلزال المأساوي الذي ضرب المغرب، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، أود أن أؤكد أن بولندا مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية».

وأضاف: «أفكارنا وصلواتنا مع عائلات الضحايا والشعب المغربي»، بحسب صحيفة «فيرست نيوز» البولندية.