أعلنت أسرة المخرج الكبير أحمد النحاس، موعد ومكان استقبال عزاء المخرج الراحل، الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي عن عمر تجاوز الـ 73 عامًا، وذلك بعد رحلة عطاء ومشوار فني ثري.

موعد ومكان عزاء المخرج أحمد النحاس

ويأتي موعد ومكان عزاء المخرج أحمد النحاس، عقب صلاة المغرب مساء اليوم الأربعاء في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، وسط حضور أفراد أسرته وأصدقاءه وتلاميذه وجمهوره.

وشيّع جثمان المخرج أحمد النحاس، أمس الثلاثاء من مسجد الحصري بمنطقة السادس من أكتوبر، وسط حضور مكثف لكل المقربين إليه من داخل وخارج المستوى الفني.

أبرز أعماله الدرامية

ومن أبرز أعماله الدرامية، مسلسل «الوتد» عن رائعة خيري شلبي وبطولة هدى سلطان ويوسف شعبان وحنان ترك، ومسلسلات مثل: «الخبيئة، الشيطان لا يعرف الحب، أحلام هند الخشاب، حكايات المدندش».

أبرز أعماله السينمائية

ومن أعماله السينمائية أفلام مثل: «السجينتان، الأوغاد، الطائرة المفقودة، الأوهام، الشيطانة، أنا والعذراء والجدي، بياع الفل، سرقوا أم علي، القلب وما يعشق».