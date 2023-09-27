«معلومات الوزراء»: الذكاء الاصطناعي يساعد الأطباء في التشخيص والعلاج

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الابتكارات التكنولوجية في مجال التصوير تعمل على تغيير كيفية التقاط المعلومات المرئية وتفسيرها، لافتا في تقرير صادر عنه إلى أن تحليل عينة من 3565 شركة ناشئة عالمية وقابلة للتوسع يكشف أهم التقنيات الناشئة والتي سيتم تطويرها بحلول عام 2024.

تصوير مدعوم بالذكاء الاصطناعي

ولفت المركز في تقرير صادر عنه بعنوان «التكنولوجيا ما بعد 2023» إلى أن الشركات الناشئة تعمل على تطوير حلول تصوير مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT)، ويُستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء صور واقعية وعالية الجودة للمساعدة في التصوير الطبي، والتشخيص والعلاج ومتابعة الحالات.

توفر الابتكارات في مجال تصوير بيانات عالية الدقة للشركات

يسهل التصوير عالي السرعة فهم العمليات سريعة الخطى مثل ديناميكيات السوائل والاحتراق والحركات البيولوجية، وهذا يتيح التحليل السلوكي الدقيق للأجسام المتحركة بسرعة، كما توفر الابتكارات في مجال التصوير ثلاثي ورباعي الأبعاد بيانات عالية الدقة للشركات.

تطوير الرؤية الحاسوبية التي تساهم في تطوير التصوير الطبي

ويركز العديد من الشركات على تطوير الرؤية الحاسوبية التي تساهم في تطوير التصوير الطبي مثل الكشف عن الأورام، كما تساعد المتخصصين في الرعاية الصحية على التشخيص ومراقبة الحالات الطبية المختلفة، إضافة إلى قدرتها على استعادة الصور التي تدهورت بسبب الضوضاء أو التمويه لتعزيز تحقيقات الطب الشرعي.