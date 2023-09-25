مستشفيات «الرعاية الصحية» بالإسماعيلية.. جراحات كبرى تحت مظلة التأمين الشامل

نجحت مستشفيات الإسماعيلية، التابعة لهيئة الرعاية الصحية، على مدار الأشهر الماضية، في إجراء عديد من الجراحات الكبرى لأول مرة في الإسماعيلية، وذلك بأحدث التقنيات العالمية دون تحمل المريض أي نفقات.

وقال الدكتور محمد سامي، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، إن مجمع الإسماعيلية الطبي نجح في إجراء العمليات الكبرى بالخدمات والتقنيات المستحدثة داخل المجمع.

تقنيات طبية حديثة

وأضاف «سامي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجراحات شملت جراحات زراعة واستبدال الصمام الأورطي بتقنية TAVI، وعمليات علاج الانسداد المزمن الشرايين التاجية بتقنية CTO، وعمليات القسطرة المخية وإذابة الجلطات، وعلاح تمدد الشريان الأورطى باستخدام الدعامة المغطاة بتقنية EVAR، وكذلك جراحات متقدمة تجاوزت تكلفتها 600 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الجراحات أُجريت باستخدام الميكروسكوبات الجراحية، وعمليات المناظير، وعيادات علاج الالم والأشعة التداخلية، إضافة إلى اجراء الجراحات المتقدمة للأطفال داخل مجمع الإسماعيلية الطبي.

وأشار «سامي» إلى أن هذه العمليات تصل تكلفتها إلى أكثر من نصف مليون جنيه، وتزيد تكلفتها في مستشفيات القطاع الخاص إلى أكثر من 600 ألف جنيه، ويتحمل المنتفع ما يقرب من 400 جنيه فقط، لإجرائها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، كما تتكفل الدولة بعلاج غير القادرين بالمجان.

مواطنون: المجمع الطبي أنقذ حياتنا

وقال محمد أدهم، أحد المنتفعين من الجراحات في مجمع الإسماعيلية، إنه بعد يوم عمله تعرض لوخزة في الصدر، وقبل تحركه من منزله فقد الوعي ليُنقل بسيارة إسعاف على الفور إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف «فوقت علي وجودي في غرفة العناية المركزة وحولي عدد من الاطباء لتشخيص حالتي الصحية، وكان السبب جلطة في القلب وقصور في الشرايين واتفقو علي تدخل لعمل قسطرة في القلب فوراً لعدم استقرار الحالة».

وقال «أدهم»، إنه خلال ساعات قليلة تم تحضيره لغرفة العمليات، وأجرى الجراحة بأحدث الأجهزة داخل مجمع الإسماعيلية، ليعود مرة أخرى للعناية المركزة لحين استقرار حالته الصحية والتماثل للشفاء.

وتابع «كنا قبل سنوات ننتظر قوائم الانتظار، وعاني مرضي القلب من عدم توافر التجهيزات الطبية في المستشفيات، لكن مع انطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل تغير الامر برمته في الإسماعيلية على كل المستويات، من تجهيزات طبية وكوادر الأطباء والاستشاريين أو أطقم التمريض».

وقال «أدهم»، إن مجمع الإسماعيلية الطبي بالفعل هو هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أهل الإسماعيلية، لما يقدمه من خدمات يومية وعلى مدار الساعة لأهالي المحافظة في كافة التخخصصات.