وزير الأوقاف يهدى الرئيس السيسي «موسوعة الثقافة الإسلامية» في حفل مولد النبي

أهدى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، «موسوعة الثقافة الإسلامية»، قائلًا إنَّه «يسرني إنَّ أقدم لكم بإسمي واسم علماء الأوقاف وأئمتها وواعظاتها وجميع العاملين بها هدية وزارة الأوقاف أحدث إصدارات الأوقاف في مجال تجديد الخطاب الديني».

وزير الأوقاف: مقدرون تلك الإنجازات العظيمة التي تحققت في عهد الرئيس السيسي

وقال «جمعة»، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «مقدرون تلك الإنجازات العظيمة التي تحققت في ظل قيادتكم الحكيمة على أرض مصر في مختلف المجالات».

وأوضح وزير الأوقاف، أنَّ البشرية لم تعرف عبر تاريخها الطويل ولن تعرف إلى أن تقوم الساعة إنسان أنبل ولا أشرف ولا أعظم ولا أكرم ولا أعز على الله ولا أرحم بالخلق من سيدنا رسول الله.