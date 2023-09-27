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عاجل.. الرئيس السيسي يشهد احتفال «الأوقاف» بالمولد النبوي الشريف (بث مباشر)

كتب:

نرمين عفيفي
09:56 ص | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف.

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