عاجل.. الرئيس السيسي يشهد احتفال «الأوقاف» بالمولد النبوي الشريف (بث مباشر) كتب: نرمين عفيفي 09:56 ص | الأربعاء 27 سبتمبر 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: القيادات الطلابية بـ«قناة السويس»: الرئيس السيسي وفر لنا فرص تدريبية بمختلف المجالات الطالب عبدالرحمن عن تكريمه من الرئيس السيسي: تعبي مراحش هدر.. فخور بنفسي كاتب مصري بالنمسا: استعدادات مكثفة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات رئيس جامعة كفر الشيخ: السيسي يريد تغيير حياة المصريين للأفضل الرئيس السيسي يصل إلى مقر احتفال «الأوقاف» بالمولد النبوي الشريف المولد النبوي السيسي بقلم نرمين عفيفي