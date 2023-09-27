رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ: الجلوس بجوار الرئيس السيسي شرف عظيم

أبدت هاجر أشرف، رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ، سعادتها بالمشاركة في فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر لعام 2023، والذي أُقيم بجامعة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

«هاجر»: الاحتفال تتويج لجهود أوائل الخريجين

وأكدت «هاجر»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ الاحتفال كانت بمثابة تتويج لجهود أوائل الخريجين، لافتةً أنّ الطلاب المشاركين في الاحتفال شعروا بالفخر لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهم، وإصراره على تكريمهم.

«هاجر»: الجلوس بجوار الرئيس شعور عظيم

وأشارت «هاجر»، إلي أنّه تم اختيارها للمشاركة في الاحتفال والجلوس بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، كونها الفتاة الوحيدة التي تتولى منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2022 - 2023، مضيفةً: «الجلوس بجوار الرئيس كان شعور عظيم طبعاً، سيادته دايماً بيبهرنا بطريقة تفكيره الاستراتيچية اللي شغالين عليها، والمواكبة للتطورات العالمية، وكوني خريجة كلية الذكاء الاصطناعي فأنا مدركة لأهمية التوجه للميكنة والتحول الرقمي ويتبعهم الذكاء الاصطناعي، واللي بدوره بيرفع شأن مصر بين البلاد».

«هاجر»: الرئيس السيسي أب لكل المصريين

وأوضحت «هاجر»، أنّها ستختار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية مقبلة، نظراً لكل المشروعات المتعددة التي شهدتها المحافظات المصرية، واهتمامه الدائم بالاستماع إلى آراء الشباب من خلال مشاركتهم المستمرة في مؤتمرات الشباب، متابعةً: «الرئيس السيسي أب لكل المصريين، وإن شاء الله صوتي للرئيس لفترة جديدة من البناء والتنمية».