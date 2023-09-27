«مياه الشرب» بالإسكندرية: نتعاون مع نقابة المهندسين لتطوير برامج التدريب

وقع المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية بروتوكول تعاون مع نقابة المهندسين بالمحافظة، لخدمة المهندسين في مجال التدريب وتنمية المهارات.

وتضمن البروتوكول تنظيم دورات تدريبية تطبيقية مشتركة، وعقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل في جميع النواحي الهندسية، وتنمية المهارات الإدارية والتقنية، وإعداد البرامج التدريبية والدورات المتخصصة في مختلف المجالات، وتدريب الطلبة وخريجى كلية الهندسة.

تدريب عملى تخصصي لمهندسي الإسكندرية

أكد رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية لـ«الوطن» أنه فخور بكونة ينتمي إلى نقابة المهندسين بالإسكندرية، وأشاد بأنشطة النقابة ودورها في خدمة أبنائها، معتبرا أن عقد مثل هذه البروتوكولات يعد إنطلاقة كبرى تهدف إلى تطوير التدريب العملي، ورفع كفاءة المهندسين، وطلاب كلية الهندسة، من خلال عقد ورش العمل والتدريب العملي التخصصي والدورات التدريبية، والتى تسهم في رفع كفاءة وخبرة المهندسين والإرتقاء بمستواهم المهني.

أنشطة نقابة المهندسين بالإسكندرية

أضاف الدكتور محمد هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية أن النقابة تتشرف بالتعاون مع شركة كبرى وعريقة مثل شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مؤكدا على الدعم الدائم من الشركة للنقابة في مختلف الإتجاهات، وأن البروتوكول هو عملية تنظيمية مشتركة بين الجهتين في مجال التدريب، ودعم المهندسين فنيا، لسد الفجوة بين الجزء الأكاديمي والجزء العملي، لتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وأكد على وجود أفكار وخطط واضحة لتنفيذ ذلك التعاون للوصول للإستفادة القصوى للمهندسين.