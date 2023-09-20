برتوكول تعاون بين الكنيسة الأرثوذكسية ومؤسسة «فاهم» لدعم الصحة النفسية

وقعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برتوكول تعاون مع مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي وذلك بحضور البابا تواضروس والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج وأسقف الخدمات العامة، واللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، يمثلها نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس القبة والعباسية والوايلي، بالإضافة إلى المكتب البابوي للمشروعات ويمثله بربارة سليمان والسفيرة نبيلة مكرم، مؤسِسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة.

نائب أسقف الخدمات: هدفنا دعم الصحة النفسية للأسرة المصرية

وقال القمص رافائيل ثروت، نائب أسقف الخدمات العامة والاجتماعية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» يعد الهدف من هذا البرتوكول توفير خدمات الدعم في مجال الصحة النفسية للأسرة المصرية، عن طريق توفير أخصائيين وأطباء نفسيين أكفاء مدربين على التعريف بالأمراض النفسية وتوعية الخُدام والقيادات الدينية والعاملين في الكنيسة بالمرض النفسي وأعراضه وكيفية التعرف على المريض النفسي.

وأضاف ثروت أن برتوكول التعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومؤسسة «فاهم» يستمر لمدة 3 سنوات وتشارك الكنيسة من خلاله في تنظيم ورش عمل وفعَّاليات تدريبية حول الصحة النفسية، والتعاون في عقد المؤتمرات والاستفادة من الأنشطة التثقفية المتنوعة التي تطلقها مؤسسة فاهم.

اهتمام الكنيسة بنشر ثقافة الصحة النفسية

ولفت إلى أن هذا البرتوكول جاء في إطار اهتمام الكنيسة بنشر ثقافة الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي للأسر وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضي النفسيين من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، لتغير فكرة أن المرض النفسي ليس وصمة عار.

وجاء ذلك خلال اللقاء العلمي حول أهمية الصحة النفسية بالمقر البابوي من تنسيق اللجنة المجمعية للصحة النفسية و مكافحة الإدمان و حضورالأطباء من مؤسسة فاهم للدعم النفسي.