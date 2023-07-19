برتوكول تعاون مشترك بين جامعتي حلوان والأزهر بحضور الإمام الأكبر

التقى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، وذلك تدعيما للتعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر الشريف، وبحث الجانبان آليات الاستثمار الجيد للإمكانيات، ودعم التعاون الأكاديمي ضمن إطار لبرامج تعاونية بحثية مشتركة.

رئيس جامعة حلوان يناقش مع الأزهر عقد برامج فنية مشتركة وآليات تطوير التعليم

وتضمن اللقاء، توقيع برتوكول تعاون مشترك بين جامعة حلوان وجامعة الأزهر، برعاية الإمام الطيب، يتضمن تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتبادل الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات، والبرامج الأكاديمية في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا، والبحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم، والمشروعات البحثية المشتركة، والخبرة الاستشارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والبرامج والدورات التدريبية (التخطيط - التنفيذ - المشاركة)، وإقامة وتنظيم وتنفيذ والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية.

قنديل: التعاون مع جامعة الأزهر لخدمة الطلاب الوافدين وتنفيذ البرامج الدراسية المشتركة

كما تمت مناقشة دور جامعة حلوان، باعتبارها جامعة تكنولوجية متخصصة تتضمن تخصصات وبرامج فنية مميزة وتخصصات فريدة في الهندسة والتكنولوجيا والرياضة والسياحة ما يثري التعاون بين الجانبين، وهذا التعاون يتم وفقا للاستراتيجية الوطنية للتعليم والتحالفات الإقليمية، بحيث يكون هناك تعاون مشترك بين الجانبين لعمل برامج فنية، خصوصًا أن الفن الإسلامي هو الذي أحدث النهضة في أوروبا في ظل أهمية الفنون في النهوض بالذوق العام، وفق الدكتور السيد قنديل.

وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى تبادل وعرض وجهات النظر من أجل النهوض بالبحث العلمي، وتبادل الأساتذة والخبرات العلمية، وعمل أبحاث بينية مشتركة تسهم في تطوير المجتمع وتطوير الصناعة، ومناقشة عدد من القضايا المعاصرة لتطوير التعليم، وإمكانية التعاون مع جامعة الأزهر لخدمة الطلاب الوافدين وتنفيذ البرامج الدراسية المشتركة.

حضر اللقاء كل من: الدكتور حسام رفاعي، والدكتور وليد السروجي، والدكتور عماد أبو الدهب، نواب رئيس جامعة حلوان، والدكتور ياسر لطفي، والدكتور أشرف رضا، والدكتور أحمد فاروق مستشاري، رئيس جامعة حلوان، ونواب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور ياسر حلمي، مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر.