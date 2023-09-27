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وزير الأوقاف في احتفالية المولد النبوي: «حب رسولنا جزء من إيماننا به»

كتب:

محمد عزالدين
10:26 ص | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نؤمن جميعا بأن حب رسولنا محمد جزء لا يتجزأ من إيماننا به، وشرط صحة لا شرط كمال، كما نؤمن أن الحب الحقيقي لسيدنا رسول الله يتطلب ويقتضي بحسن الاقتداء به، وحسن التخلق بأخلاقه صدقا ورحمة وعفة ووفاء وأدب مع الله ومع الخلق.

وأضاف خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نبينا محمد هو نبي الإنسانية ورسولها سواء من حيث ما تضمنته رسالته من قيم أخلاقية قائمة على الأمانة والصدق، أم من حيث كونها للناس كافة، أم كان ذلك من جهة ما تضمنته الرسالة المحمدية من جوانب إنسانية وتكريم الإنسان لكونه إنسانا بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو عرقه أو لغته».

وتابع: «أسأل الله العلي العظيم أن يجزي الرئيس خير الجزاء عما يقدمه لخدمة الدين والوطن والإنسانية، وأن يكلل الجهود بمزيد من النجاح والتوفيق».

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