احتفالات المولد النبوي الشريف في سوهاج.. حضرة وأرز بلبن وهودج

ارتبط الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في محافظة سوهاج، بعدة طقوس وتقاليد ما زال يحافظ عليها أبناء المحافظة بشتى مراكز المحافظة، أبرزها عقد الحضرة وتوزيع الأرز باللبن والتجول بالهودج والمدح النبوي بطرقات المحافظة، فضلا عن الاحتفالات الرسمية.

وتحتفل الأسر بتبادل الحلوى خاصة المتزوجين حديثا، حيث يهدي أهل الزوجة لها الحلوى، بينما قبل الزواج يهدي الخطيب عروسة الحلوى وعروسة المولد.

الهودج والمديح بسوهاج

قال محمد عمران من مركز جهينة بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، إن الهودج أبرز طقوس الاحتفال التي يهتم من صغره بمتابعتها، حيث يطوف جمل الهودج بالقرى ويتبعه المداحون في ذكرى المولد النبوي، مرددين الذكر والمدح ويتبعهم الأطفال.

حضرة وأرز بلبن في أخميم

وأضاف عمر مصطفى من مركز أخميم، أن والده يحرص كل عام على إقامة الحضرة، حيث يجتمع الأهالي للمدح النبوي والحضرة ثم تناول الطعام سواء فتة أو كبسة أو فطير ولحمة، بينما يكتفي البعض بالأرز باللبن فقط.

بينما بمركز سوهاج يحرص الكثيرون على توزيع حلوى المولد النبوي الشريف الطرقات وكذلك الأرز باللبن.

احتفال رسمي بالمولد النبوي الشريف في سوهاج

بينما تنظم مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج سنويا احتفالا رسميا بالمولد النبوي الشريف يحضره وكيل المديرية ومحافظ الإقليم، حيث حدد الاحتفال مساء اليوم بمسجد المحافظة، كما يقيم قصر ثقافة سوهاج أمسية تضم المديح واحتفال بالمولد النبوي الشريف تعقد كل عام بالمسرح اليوناني الروماني والذي يعقد غدا الخميس.