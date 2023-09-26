محافظ بورسعيد يكرم حفظة القرآن الكريم في احتفالية المولد النبوي

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتفال الذي نظمته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد الحسين بحي المناخ، وكرم محافظ بورسعيد عددا من حفظة القرآن الكريم والأصوات الحسنة المشاركين في مسابقة القرآن الكريم ، كما كرم القيادات والنماذج المتميزة من مديرية الأوقاف ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يكرم عددا من حفظة القرآن الكريم والأصوات الحسنة

حضر الاحتفالية المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة و مساعد مدير أمن بورسعيد اللواء عمرو عبد القوي، والعميد أحمد عبد الجواد المستشار العسكري لمحافظة بورسعيد، ومدير إدارة شرطة ميناء بورسعيد العميد أشرف ماهر والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، والدكتور ياسر علام مدير منطقة بورسعيد الأزهرية طو الشيخ محمد مصطفى عفيفي مدير عام منطقة وعظ بورسعيد ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية.

الدروس المستفادة من ذكرى ميلاد الرسول

وبدأت الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم، عقبها كلمة وكيل وزارة الأوقاف الدكتور جمال عواد، حول الذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة والإنسانية والدروس المستفادة من المناسبة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم، واتباع تعاليم الديني الإسلامي السمحة التي أرسل بها نبي الله رحمة للعالمين.

الاقتداء بصفات النبي

كما تناول الدكتور ياسر علام مدير منطقة بورسعيد الأزهرية، خلال كلمته، الحديث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بيوم ميلاد أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأهمية إحياء هذه الذكرى العطرة دائما من خلال اتباع سنة رسول الله والاقتداء بصفاته الحميدة، عقبها كلمة الشيخ محمد مصطفى عفيفي مدير عام منطقة وعظ بورسعيد، حول التوعية بالعديد من الدروس والتعاليم الدينية، فضلا عن عرض عدد من الابتهالات الدينية لبعض مشايخ الأوقاف والأزهر.

ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد

من جانبه قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تلك الذكرى العطرة لرسولنا الكريم، مؤكدا ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد، وتطبيق سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام في حياتنا اليومية وفي جميع أعمالنا، وضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل والإنتاج من أجل دفع عجلة التنمية إلى الأمام.

وأكد محافظ بورسعيد أن الذكرى العطرة لميلاد أشرف الخلق تثري في الوجدان معاني المحبة والمودة والعطاء، وتؤكد على مبادئ الرحمة والتسامح التي أرسل بها نبي الله رحمة للعالمين، متمنيا أن تعم المحبة والوحدة على أبناء مصر وأن يكونوا دائما نسيجا وطنيا واحد يلتف حول قيادته السياسية لتحقيق مزيد من الإنجازات.