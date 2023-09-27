أحمد الطيب: القانون البشري عجز عن توفير حياة طيبة للناس

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنّ الشواهد والأمارات التي صاحبت القرن الـ21، تؤكد أنّ القانون البشري عجز عن توفير حياة طيبة للناس، موضحا أنّ العلوم والفنون والرقي لم تحل محل النبوة، والفلاسفة والمفكرين والسياسيين لم يحلوا مقام الأنبياء والرسل، لصياغة قانون من خارج صندوق النبوة، يحمي البشرية من الحروب والكوارث والفقر والهدم والقهر والظلم.

وأضاف الطيب، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ القانون وأمثاله عادة ما يولد من رحم مثقوب بثقوب لا حصر لها من النزاعات الفردية والكونية والفاشية والنازية والسامية والقطرية والرأسمالية واقتصاد السوق والعولمة ونزوات الجشع وحب التسلط والغلبة والمتاجرة بدماء الفقراء وأقواتهم وأرزاقهم على قلتها وضيقها في غير عدل ولا رحمة ولا شفقة.