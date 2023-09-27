محافظ القليوبية يبحث مع تجار الجملة وأصحاب السلاسل آليات ضبط الأسعار

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعاً مع كبار تجار السلع الغذائية، لمتابعة آليات ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية والسيطرة على الأسعار، وذلك بحضور اللواء إيهاب سراج الدين سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب، وأحمد سابق نائب مدير إدارة حماية المستهلك بالقليوبية ووكيل مديرية التموين بالقليوبية.

إحكام السيطرة على الأسواق

وأكد محافظ القليوبية على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات في الرقابة المستمرة، وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر وجودة المعروض من السلع الغذائية، وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، وكذلك مجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية مشيرا أنه يعلم أن معظم التجار وطنيون ويهتمون بمصلحة بلدهم وصالح المواطنين لأنهم منهم.

معارض لكبار تجار الجملة وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى

ووجه المحافظ بالتنسيق بعمل معارض لكبار تجار الجملة وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، وذلك لعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة طبقاً لقائمة الأسعار الإسترشادية التي ستحددها مديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية.

وأشاد المحافظ بتعاون كبار تجار الجملة مع المحافظة وحسهم الوطني العالي والوقوف بجانب المواطن البسيط ومحدودي الدخل والتصدي لكافة الممارسات الإحتكارية من حجب ومنع السلع من الأسواق، مؤكداً أن المحافظة قامت بوضع خطة للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار واستغلال المواطنين، من خلال تشكيل فرق عمل لمتابعة حركة الأسواق والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة، وتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.