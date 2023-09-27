حكم الاحتفال بالمولد النبوي وشراء الحلوى.. خطيب بـ«الأوقاف» يوضح 

يحتفل جموع المسلمين اليوم الأربعاء، في شتى بقاع الأرض بذكرى المولد النبوي الشريف، ويتساءل الكثيرون عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

وأوضح الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مؤكدا أن الاحتفال يمدنا بمزيد من الأمل والنور والبشر لتشد على أيدينا وسواعدنا كي تتوحد كلمتنا وتنطلق مساعينا نحو البناء والعمران؛ رغبةً في استعادة الروح المحبة للحياة والمقبلة عليها.

وقال الخطيب بالأوقاف في تصريحاته لـ«الوطن» إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مظهر من مظاهر شكر الله تعالى على نعمة مولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وسنَّ لنا سيدنا رسول الله جنسَ الشكر لله تعالى على ميلاده الشريف، فقد صحَّ أنه كان يصوم يوم الاثنين، فلما سُئل عن ذلك قال: «ذلك يومٌ وُلِدتُ فيه».

مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وأشار إلى أن هناك مظاهر عدة للاحتفال بالمولد النبوي؛ منها شراء الحلوى والتهادي بها خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك الأمر مباح شرعًا ويدخل في باب الاستحباب من باب التوسعة على الأهل والأسرة والأقارب والجيران في هذا اليوم العظيم.