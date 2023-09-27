رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الأوقاف يستعين بـ نهج البردة للاحتفاء بمولد النبي: أحييت أجيالا من العدم

كتب:

يارا أشرف
10:37 ص | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

استشهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بقصيدة «نهج البردة» للشاعر أحمد شوقي، للاحتفاء بذكرى المولد النبوي قائلًا: «يا جاهلين على الهادي ودعوته هل تجهلون مكان الصادق العلم؟ يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة.. حديثك الشهد عند الذائق الفهم، أَخوكَ عيسى دَعا مَيتاً فَقامَ لَهُ.. وَأَنتَ أَحيَيتَ أَجيالاً مِنَ العدمِ، مديحه فيك حب صادق وهوى.. وصادق الحب يملي صادق الكلم».

جاء ذلك خلال كلمة وزير الأوقاف باحتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

اقرأ المزيد:

وزير الأوقاف في احتفالية المولد النبوي: «حب رسولنا جزء من إيماننا به»

وزير الأوقاف: كل أعمال الخلق بين القبول والرد إلا الصلاة على النبي

وزير الأوقاف يهدى الرئيس السيسي «موسوعة الثقافة الإسلامية» في حفل مولد النبي

وزير الأوقاف: نهنئ الشعب والأمتين العربية والإسلامية بذكرى مولد رسول الإنسانية