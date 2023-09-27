وزير الأوقاف يستعين بـ نهج البردة للاحتفاء بمولد النبي: أحييت أجيالا من العدم

استشهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بقصيدة «نهج البردة» للشاعر أحمد شوقي، للاحتفاء بذكرى المولد النبوي قائلًا: «يا جاهلين على الهادي ودعوته هل تجهلون مكان الصادق العلم؟ يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة.. حديثك الشهد عند الذائق الفهم، أَخوكَ عيسى دَعا مَيتاً فَقامَ لَهُ.. وَأَنتَ أَحيَيتَ أَجيالاً مِنَ العدمِ، مديحه فيك حب صادق وهوى.. وصادق الحب يملي صادق الكلم».

جاء ذلك خلال كلمة وزير الأوقاف باحتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.