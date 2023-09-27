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توافد أبناء الجالية المصرية في أمريكا على السفارة لتوثيق توكيلات تأييد السيسي

كتب:

منة عبده
10:44 ص | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
المصريون بالخارج

المصريون بالخارج

توافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، على السفارة المصرية بأمريكا، وذلك لعمل توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.

حرص المصريين في الخارج على دعم الرئيس السيسي

وثمنت حملة مواطن لدعم مصر «كن مع الوطن»، المجهود الكبير الذي تبذله أعضاء الحملة في الولايات المتحدة الأمريكية، كما ثمنت الحملة الموقف الوطني الرائع لأبناء الجالية المصرية بأمريكا وحرصهم الشديد على الوقوف صفًا واحدًا مع الوطن ودعمهم منقطع النظير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فتح أبواب السفارات والقنصليات في عطلة نهاية الأسبوع

من جهته، قال بهجت العبيدي، الكاتب المصري المقيم بالنمسا، ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، إنّ الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، طالب بفتح أبواب السفارات والقنصليات في عطلة نهاية الأسبوع، نظرًا لكَمْ المناشدات الهائل الذي وصل إلى الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج من أبناء الجاليات المصرية في دول العالم المختلفة، الراغبين في توثيق توكيلات لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، والذين يواجهون صعوبة شديدة، نظرا لظروف عملهم، للوصول إلى السفارات والقنصليات المصرية في الخارج في أثناء ساعات العمل اليومية. 

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.