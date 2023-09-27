رئيس جامعة بنها: احتفال الرئيس السيسي بالطلاب المتفوقين حدث تاريخي

أشاد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بفعاليات احتفال الرئيس عبدالفتاح السيسى بيوم تفوق جامعات مصر، لتكريم الطلاب المتفوقين من جميع الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس.

احتفال تاريخي بمعنى الكلمة

وقال «الجيزاوي»، إن الاحتفال يعد تاريخياً بمعنى الكلمة، حيث أسعد آلاف الطلاب وأسرهم ،وأكد تقدير الدولة لنجاحهم وتخرجهم وتكريمهم.

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن تكريم الرئيس السيسي لأوائل الجامعات المصرية دليل على الاهتمام بالجامعات وقضايا التعليم، مؤكداً أن منظومة التعليم العالي شهدت طفرة نوعية هائلة خلال السنوات الأخيرة، من خلال زيادة أعداد الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية في مصر.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، صاحب فكرة ورؤية تكريم أوائل الجامعات المصرية، حيث أنها أول مرة يتم تكريم أوائل الجامعات المصرية، سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة أو التكنولوجية.

الجدير بالذكر أن وفدا من أوائل طلاب كليات جامعة بنها شارك في الاحتفالية، وفازت الطالبة مريم علي محمد شريف عن قطاع الآداب حيث تم تكريمها خلال الاحتفالية، فيما وجه رئيس جامعة بنها التهنئة للطالبة وجميع أوائل الخريجين لتخرجهم وتفوقهم دراسيا، متمنيا لهم جميعا حياة عملية موفقة.