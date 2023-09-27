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فيلم «وش في وش» يحقق 26 مليون جنيه إيرادات في 6 أسابيع

كتب:

ضحى محمد
12:49 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
وش في وش

وش في وش

احتل فيلم «وش في وش» للفنان محمد ممدوح المراكز الأولى بين الأفلام المنافسة، والتي تعرض حاليا في دور العرض، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم «وش في وش»

وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» أن فيلم «وش في وش»، حقق 26 مليون و667 ألف جنيه خلال 6 أسابيع، إذ تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي، كما يضم عددا كبيرا من نجوم الكوميديا، وينافس بقوة بين الأفلام المنافسة حالياً، خاصة أن العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي.

أبطال فيلم «وش في وش»

فيلم وش في وش من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

أحداث فيلم «وش في وش»

فيلم «وش في وش» لايت كوميدي، بدأ تصويره في شهر أكتوبر الماضي، وتدور الأحداث من خلال التركيز على اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية بين زوجين، وبسبب موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.