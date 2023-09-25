فيلم «وش في وش» يحقق 232 ألف جنيه بدور العرض خلال 24 ساعة

احتل فيلم «وش في وش» للفنان محمد ممدوح، المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة، التي تعرض حاليا في دور العرض، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم «وش في وش»

وحقق فيلم «وش في وش» أمس بدور العرض 232 ألف جنيه، إذ تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي، كما يضم عددا كبيرا من نجوم الكوميديا.

وحقق الفيلم نجاحا كبيرا، حيث استطاع أن يتصدر المركز الثالث، وينافس بقوة بين الأفلام المعروضة حاليا، خاصة أن العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي.

أبطال فيلم «وش في وش»

وفيلم وش في وش من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

أحداث فيلم «وش في وش»

فيلم «وش في وش» لايت كوميدي، بدأ تصويره في شهر أكتوبر الماضي، وتدور الأحداث من خلال التركيز على اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية بين زوجين، وبسبب موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة.