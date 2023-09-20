24.2 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم «وش في وش» بدور العرض

استطاع الفنان محمد ممدوح أن يحقق نجاحاً كبيراً بفيلمه «وش في وش»، ونافس بقوة بين عدد من الأفلام المنافسة بموسم الصيف.

إجمالي إيرادات فيلم وش في وش

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم وش في وش استطاع أن يحقق 24 مليونًا و296 ألف جنيه كإجمالي إيرادات الفيلم في دور العرض، إذ استطاع أن يحتل المرتبة الثانية بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

أبطال فيلم «وش في وش»

فيلم «وش في وش» من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

قصة فيلم وش في وش

في إطار اجتماعي كوميدي، تدور قصة فيلم «وش في وش»، إذ تضطر الظروف لأن تتجمع عائلة الزوجين في شقة واحدة لمدة 24 ساعة، ولا يستطيع أحد منهم المغادرة، الأمر الذي يضعهم في مأزق شديد مع اختلاف المستوى الاجتماعي والثقافي بين الأسرتين.