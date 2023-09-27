الإسكندرية تستضيف طلاب 5 دول في دورة المعهد المسكوني للشرق الأوسط

نظم المعهد المسكوني للشرق الأوسط زيارات مسكونية إلى الكنائس المتنوعة في الإسكندرية، وهي الكنيسة الإنجيلية، وكنيسة الروم الأرثوذكس، وكنيسة اللاتين الكاثوليك، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمشاركة طلاب من 5 دول عربية.

وبحسب بيان المعهد المسكوني اليوم، بدأ اليوم بزيارة الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالعطارين بالإسكندرية وكان في الإستقبال، الدكتور القس راضي عطا الله راعي الكنيسة ورئيس مجلس سنودس النيل الإنجيلي المشيخي.

زيارة كاتدرائية سانت كاترين

وتوجه الطلاب بعد ذلك إلى زيارة بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وسائر أفريقيا، وكان في الاستقبال، المطران ناركيسوس مطران بورسعيد للروم الأرثوذكس ووكيل البطريركية.

ثم زار الطلاب كاتدرائية سانت كاترين بمنطقة المنشية بالإسكندرية، وكان في الإستقبال، الأب بطرس أحد الرهبان الفرنسيسكان وهو أحد المسؤولين عن الكاتدرائية.

زيارة كاتدرائية سان مارك

كما زار الطلاب كاتدرائية سان مارك بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية (الكنيسة المرقسية)، وهي المقر البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية، حيث تعتبر هي أقدم كنيسة في مصر وأفريقيا منذ القرن الأول الميلادي، ثم تم زيارة الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

يذكر أن فعاليات الدورة الثامنة للمعهد المسكوني للشرق الأوسط بدأت في بيت الأنافورا في مصر، تمثلت في عشرين طالبا وطالبة قادمين من 5 بلاد عربية، هي لبنان والعراق والأردن والسودان ومصر، وتمتد أعمال هذه الدورة لمدة أسبوعين.