محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، القس باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، والقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، والقس مايكل رفعت أمين مساعد مدارس سنودس النيل الإنجيلي بالوجه القبلي، والشيخ صموئيل باقي صدقة عضو المجلس الملي الإنجيلي العام والوفد المرافق لهم، لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

التهنئة بعيد الفطر المبارك

وقدم وفد الكنيسة الإنجيلية، التهنئة لمحافظ أسيوط بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما نقلوا تحيات وتهنئة الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بمناسبة العيد، متمنيين دوام الأمن والاستقرار للبلاد وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن.

تماسك النسيج الوطني

من جهته، رحب محافظ أسيوط بوفد الكنيسة، مُعربًا عن شكره وتقديره لزيارتهم، مؤكداً أنّ مصر ستظل نموذجًا فريدًا في تماسك النسيج الوطني بكل مفرداته ومكوناته، ومتميزًا في قوته ووحدته.

وأكد المحافظ، سعادته بهذا اللقاء الذي يجسد معاني وقيم المحبة والمودة بين كافة أطياف المجتمع المصري، مشيرًا إلى أنّ هذه الفترة قد تعاظم فيها هذا النموذج الوطني في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي منح المصريين القدوة والنموذج في إرساء وترسيخ المواطنة وزيادة الشعور بقيم الانتماء لوطن واحد، ومضاعفة روح الأخوة والشراكة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أمن واستقرار مصر.