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الكنيسة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة المجيد بحضور شخصيات عامة وفنانين

كتب:

منى السعيد
04:27 م | السبت 15 أبريل 2023
احتفال الإنجيلية بعيد القيامة

احتفال الإنجيلية بعيد القيامة

احتفلت، اليوم، الكنيسة الإنجيلية برئاسة الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بعيد القيامة المجيد وذلك بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وبحضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة منهم: محمد نجم، أمين رئاسة الجمهورية، لحضور الاحتفال وتقديم التهنئة، ومندوب الرئيس للتهنئة، الفنانة إلهام شاهين، ولطفي لبيب، مصطفى الفقي، المفكر والكاتب السياسي. 

فعاليات الاحتفال

وتضمن الاحتفال ترانيم ومشاركة فريق الحياة الأفضل والمايسترو ناير ناجي والسوبرانو دينا إسكندر، ومدرب الصوت شريف الضبع.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في كلمته أمام الشعب بعنوان «قيامة المسيح حياة وحرية»، حينما نحتفل بعيد القيامة كثيرًا ما ننتقل سريعًا للقيامة دون التركيز على ما حدث يوم الجمعة العظيمة حينما مات السيد المسيح على الصليب، كذلك ننسى سريعًا ظلام وسكون يوم السبت، وكيف مر على محبِّي السيد المسيح وتلاميذه وأتباعه.

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بقلم منى السعيد