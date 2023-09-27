رئيس اتحاد «تجارة جنوب الوادي» عن حواره مع الرئيس السيسي: بلغته سلام الصعيد

عبّر الطالب عمر عصام رئيس اتحاد كلية التجارة بجامعة جنوب الوادي، عن سعادته بالمشاركة في الحوار مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات جلسة «حكاية وطن» خلال يوم تفوق جامعات مصر بمحافظة الإسماعيلية والتي تمّ تنظيمها داخل جامعة قناة السويس.

وعن جلسة «حكاية وطن»، والحوار الذي دار بينه وبين رئيس الجمهورية قال «عصام»: «شعرت بفرحة وسعادة كبيرة بالوقوف بجانب الرئيس السيسي والحوار معه، فخر واعتزاز لي كطالب في مقتبل عمري».

وأوضح أنَّه تمكّن من إيصال رسالة الصعيد للرئيس السيسي، قائلًا «بلغته سلام الصعيد، وشكرهم على كل الإنجازات في الصعيد الفترة الأخيرة، وطلبت منه أن يتمّ تنظيم الاحتفالية بشكل سنوي».

وأوضح أنَّ حوار الرئيس السيسي خلال جلسة حكاية وطن مع الطلاب غلب عليه الود والمحبة، مشيرًا إلى أنَّ إحدى الطالبات المشاركات تحدثت عن تمكين المرأة، ووعدها الرئيس بتحقيق مزيد من التمكين الفترة المقبلة.