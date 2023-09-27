رئيس اتحاد جامعة الزقازيق بعد مشاركته في «حكاية وطن»: الرئيس دعمنا وشجعنا

فرحة كبيرة غمرت قلب الطالب أحمد عماد، رئيس اتحاد جامعة الزقازيق، بعد مشاركته في فعاليات مؤتمر «حكاية وطن» لتكريم الطلاب المتفوقين، أمس الثلاثاء، في محافظة الاسماعيلية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء.

وقال الطالب أحمد عماد الطالب بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق لـ«الوطن»، إن مشاركته في الفعاليات تمثل له فخرا واعتزازا كبيرين: «أكيد فرحة كبيرة، خصوصا إن دي رابع مرة أقابل الرئيس في فعاليات، وشعور بفرحة كبيرة، إنك تكون موجود وتتحاور مع رئيس الجمهورية أو موجود ضمن الحوار، والكل بيتكلم بمنتهى الحرية».

دعم الرئيس للشباب

وأوضح أنه استفاد كثيرا من اللقاء مع الرئيس والمناقشات التي حدثت: «فكرة إن الرئيس مهتم بكل التفاصيل الخاصة بالشباب ده حاجة كبيرة جدا، وده لاحظته من خلال حواره على الألعاب الفردية وتحفيزه للشباب، هو قال إنهم عندهم عشم في الدولة والدولة هتكون معهم».

وأكد «عماد»، أن فعاليات أمس تعد تحفيزا للشباب: «إحنا كشباب في مقتبل العمر بنتبدي حياتنا بدعم، سواء سياسي وتثقيفي ومجتمعي ورياضي وتعليمي أكيد هيفرق معانا كل ده، وهو اللي الريس بيسعى له مع الشباب، لأن لما يبقى فيه تطوير هيكون فيه تنوير في العقول، وبالتالي له أثر على المستقبل في الدولة، لأن الشباب هم عصب الدولة».

وأوضح الطالب، أن أسرته وأصدقاءه شعروا بالسعادة لمشاركة ابنهم في هذه الفعاليات: «كلهم كانوا قاعدين أمام التلفزيون من بدري، كل ما تيجي لقطة أنا فيها يفرحوا وكلموني ويبعتوا صور لي وأنا علي الشاشة، فرحة كبيرة وشعور بالفخر لوجودي مع الرئيس في الفعاليات، شكرا يا سيادة الرئيس على دعمك المتواصل للشباب».