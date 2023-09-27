رئيس اتحاد جامعة المنصورة: الرئيس السيسي استمع لنا باهتمام كبير

شعور بالسعادة ممزوج بالفخر تملك الطالب علي إسماعيل، رئيس اتحاد طلاب جامعة المنصورة، بعد مشاركته في فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر لعام 2023، والذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فخر لكل طالب

وقال علي إسماعيل، الطالب بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، لـ«الوطن»، إنه شعر بفخر وسعادة، بداية من معرفته بالمشاركة في الفعاليات: «كنا بنجهز ونستعد للفعاليات من فترة، والجلوس أمام رئيس الجمهورية أكيد فخر لكل طالب، وحرص الرئيس على وجودنا في الفعاليات لافتة جميلة».

وأشار «إسماعيل» إلى أن الرئيس كان مستمعا لكل مشكلة وكذلك كل أمر إيجابي تحدث عنه أي شخص: «الرئيس كان حريصا على نقل الشفافية للمواطنين، علشان كده الجميع تحدث عن المميزات والعيوب بكل صراحة، وده أكبر دليل علي دعم الرئيس لنا من البداية كشباب».

دعم الرئيس للطلاب

وأوضح الطالب، أنه شارك في عدد من المؤتمرات الكبرى خلال الفترات الاخيرة: «شاركت في عدد من الفعاليات من قبل بحضور عدد من الوزراء، لكن بالطبع فعاليات بوجود الرئيس مختلفة، وتكريمه لاتحاد الطلاب خطوة لدعم الطلاب، مش بس المتفوقين دراسيا، ولكن الطلاب المجتهدة في مختلف الأنشطة».

وأكد «إسماعيل»، أنه لن ينسى هذا اليوم لوجود الرئيس كداعم للشباب: «الريس أكد للشباب من خلال تكريمه ودعمه لينا إن الخطوة القادمة للشباب، وأن الدولة بتعمل على دعم وتمكين الشباب، ودعم اتحاد الطلاب، والعمل على حل كل العقوبات التي تواجههم».