الرئيس الصيني يثمن تجربة «حياة كريمة» في كتابه عن حقوق الإنسان

أعلن القائم بالأعمال بالسفارة الصينية في مصر تشانغ تاو، خلال مراسم إطلاق الطبعة العربية لكتاب «شي جين بينج.. احترام حقوق الإنسان وضمانها»، أهمية هذا الكتاب ومحتواه القيم.

التزام بكين بحقوق الإنسان وتنميتها

ويتناول الكتاب أقوال الرئيس شي جين بينج حول حقوق الإنسان ويسلط الضوء على تطور هذا الموضوع في الصين، تأكيدًا على التزام بكين بحقوق الإنسان وتنميتها، وكذلك العمل المستدام في هذا السياق، كما أشار إلى التعاون الوثيق بين الصين ومصر في مجالات متعددة، ورؤيتهما المشتركة لإقامة مجتمع مستدام للبشرية في المستقبل.

وقال القائم بالأعمال في السفارة الصينية لدى مصر تشانغ تاو في مراسم إطلاق الطبعة العربية لكتاب «شي جين بينج.. احترام حقوق الإنسان وضمانها»، إن الكتاب يساعد القراء الصينيين والأجانب في معرفة مدى تطور قضية حقوق الإنسان في الصين، وفهم المقومات الغنية لأقوال الرئيس شي جين بينغ بشكل عميق.

تشانج تاو: تعمل مصر على استكشاف طريق تنمية حقوق الإنسان

وتابع تشانج تاو أنه في السنوات الأخيرة، وتحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل مصر على استكشاف طريق تنمية حقوق الإنسان الذي يتناسب مع ظروفها الوطنية.

وأضاف: «في عام 2021، أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يعكس إرادتها السياسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها الدولية، كما تعمل مصر على دفع الاستراتيجيات المهمة مثل رؤية 2030 ومبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة، وتلتزم بحماية وتحسين معيشة الشعب وحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال التنمية».