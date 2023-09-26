قنصلية الصين بالإسكندرية تحتفل بالعيد الوطني الـ74 للجمهورية الشعبية

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، القنصل يانج يي قنصل عام دوله الصين بالإسكندرية، مساء اليوم، الاحتفال الذي أقامته القنصلية الصينية بمناسبة العيد الوطني الـ74 لجمهورية الصين الشعبية، في إطار تعزيز وتقوية أواصر العلاقات بين البلدين.

خلق جسور من الترابط بين الحضارتين الصينية والمصرية

وفي كلمته؛ رحب الشريف بقنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، والحضور على أرض الإسكندرية، كما قدم التهنئة للشعب الصيني بمناسبة عيده الوطني.

وأكد أن التشابه التاريخي والتلاقي الحضاري بين الشعبين المصري والصيني، خلق جسور من الترابط بين الحضارتين، فقد ذكرت كتب التاريخ الصينية، أن الإسكندرية أول مدينة في أفريقيا ورد ذكرها في السجلات التاريخية الصينية، حيث ارتبطت مصر والصين بعلاقات تاريخية وثقافية وتجارية لم تتأثر على مر العصور.

محافظ الإسكندرية يدعو لتبادل الخبرات وتوفير فرص التعاون

وخلال الاحتفال عبر الشريف عن سعادته بالشراكة التي تربط الإسكندرية مع العديد من المدن والمقاطعات الصينية لتبادل الخبرات وتوفير فرص للتعاون بين الجانبين.

وفي الختام؛ تمني الشريف مزيد من الازدهار والتقدم لجمهورية الصين الشعبية في عيدها الوطني، آملا لمزيد من الشراكة بين البلدين لخلق جسرًا للتواصل يسهم في تحقيق منافع مشتركة لكلا الشعبينجاء ذلك بحضور قناصل الدول العربية والأجنبية والعديد من الشخصيات العامة.