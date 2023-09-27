ندوات ثقافية وفعاليات فنية في اليوم الأول لمعرض دمنهور للكتاب

يشهد معرض دمنهور السادس للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في مكتبة مصر العامة بدمنهور، مجموعة من الفعاليات الفاعليات الثقافية والفنية، والورش المختلفة للأطفال، واستقبل المعرض في أول أيامه أمس، عدد كبير من الزوار أبناء محافظة البحيرة، وعقد على مدار اليوم، ندوات ثقافية وأدبية وورش فنية و تعليم الحرف اليدوية، كما أقيم عرضاً فنياً لفرقة كفر الدوار للموسيقى العربية.

وتم تنظيم ندوة بعنوان «المتغيرات الإقليمية بالقارة الإفريقية»، حاضر فيه الدكتور السيد فليفل بمشاركة الدكتور محمد رفعت الامام، وأدار اللقاء الكاتب محمد شلبي، بالإضافة إلى ندوة أخرى للكاتب طاهر المعتز بالله، لمناقشة كتابيه «الدحيح»، و « الدحيحة» .

ورش تدريب مجاناً للجمهور

وعلى هامش معرض دمنهور السادس للكتاب نظمت هيئة الكتاب بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بدمنهور ورش تعليم فن الكاريكاتير مجاناً للجمهور والتي تستمر على مدار 5 أيام.

ويواصل معرض دمنهور السادس للكتاب، فعالياته حتى يوم ٥ من شهر أكتوبر المقبل، بمشاركة ما يقرب من ٣٠ دار نشر تتنوع ما بين قطاعات تابعة لوزارة الثقافة، ودور نشر خاصة، إلى جانب جناح للأزهر الشريف ودار الإفتاء، والكنيسة.