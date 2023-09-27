« فارس» أحد المكرمين ضمن احتفالية يوم الجامعات: «كان يوم حلو وفخور بمقابلة الرئيس»

شهد استاد هيئة قناة السويس، أمس فعالية كبيرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كرم أوائل الخريجين دفعة 2023، والتقت «الوطن» أحد المكرمين، فارس وائل مركز أول طب أسنان الزقازيف، والذي روى كواليس التكريم.

« فارس» أحد المكرمين ضمن احتفالية الرئيس في يوم الجامعات: كان نفسنا الرئيس يفضل معانا أكتر من كده

حالة من السعادة سيطرت على الطالب فارس وائل محمود أحد المكرمين ضمن فعالية تفوق جامعات مصر، والذي كان فخورًا لتواجده في هذه الفعالية، التي ضمت عدد كبير من الطلاب من مختلف الجامعات، ليكون ضمن وفد جامعة الزقازيق الذي جلس بجوار الرئيس وحظى بالتكريم.

أما عن كواليس اليوم فتحدث بفخر قائلًا: «كان يوم سلس بصراحة وجهزولنا باصات نقلت الطلاب أصحاب المركز الأول المدعوين لحضور التكريم».

وتابع «فارس» أن عملية الدخول إلى أرض الملعب كانت سهلة، فقد تم استقبالنا بحفاوة كبيرة، ولم يكن هناك أي مشكلة في ذلك فكان هناك حالة من التنظيم والأمن عالية: «وتم استقبالنا بترحيب حار، سواء من الأمن أو المنظمين، ومكنش فيه أي مانع في التقاط الصور أو التجول في أرض الملعب قبل بدء الحفل، كان يوم لطيف جدًا بصراحة، و كان نفسنا الريس يفضل معانا أكتر من كده».

يطمح «فارس» الأول على جامعة الزقايق إلى إكمال التفوق والنجاح في مسيرته، إذ ينتظر فقط الانتهاء من سنة الامتياز، وكذلك الخدمة العسكرية: «هستلم تعييني كعضو من أعضاء هيئة التدريس بالكلية واختار تخصصي».