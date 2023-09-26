أحد الطلاب المكرمين بـ«تفوق جامعات مصر»: الحفل كان جميلا بتشريف الرئيس

قال محمد حمدي منصور، أحد الطلاب المُكرمين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، إنه خريج هندسة بترول، ويعمل بشركة بترول شمال سيناء، والأول على القطاع الهندسي في عام 2023.

الحفل كان جميلا بتشريف الرئيس

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يذاع على قناة الحياة: «الحفل كان جميلا بتشريف الرئيس، صافحنا الرئيس وكنا سعداء للغاية».

شعرنا بتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لنا كطلبة

وقال: «شعرنا بتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لنا كطلبة، وشعرنا أنه يهتم بنا، وهو ما يعطينا الحافز لكي نعمل بأقصى ما لدينا من جهد من أجل بلدنا».