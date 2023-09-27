آلاف المواطنين في مطروح يتوافدون على الشهر العقاري لدعم الرئيس السيسي

توافد الآلاف من أهالي محافظه مطروح من أبناء العائلات والقبائل المختلفة على مكاتب الشهر العقاري، في نطاق مراكز ومدن المحافظة الثمانية، لإجراء توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة.

إقبال علي مكاتب الشهر العقاري لتحرير التوكيلات

وقال النائب رزق علواني، عضو مجلس الشيوخ عضو مجلس الشيوخ عن محافظة مطروح لـ«الوطن»، إن مكاتب الشهر العقاري في مدن الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين لتحرير التوكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي، لمطالبته بالترشح للرئاسةز

وذكر، أن هناك تيسيرات من حزب مستقبل وطن للمواطنين في محيط مكاتب الشهر العقاري، بإقامة شوادر لجلوس المواطنين وتنظيم الدخول خاصة كبار السن من أبناء العائلات المختلفة في محافظة مطروح، والذين حرصوا علي التوجه وعمل توكيلات في ظل الإنجازات التي يشعر بها المواطن المطروحي، والتي تضمنت إقامة مشروعات مختلفة على أرض المحافظة، إضافة إلى المشروعات القومية، ومنها إنشاء محطات تحلية مياه الشرب بمطروح، وإنشاء شبكة طرق متميزة منها طريق محور الضبعة القاهرة الإقليمي، وتوسعة طريق الإسكندرية مطروح الساحلي الدولي 7 حارات ودبخلاف الخدمات وإنشاء كباري تسهل عمليات التحويلات قبلي وبحري المدن والقري، وإقامة مدينة العلمين الجديدة وحفر آلاف من أيار مياه الشرب لتجميع مياه الأمطار وتخزينها للاستفادة منها في القري والنجوع.

استمرار توافد المواطنين علي مكاتب الشهر العقاري

وتستمر عملية التوافد للمواطنين على مدار الساعه لليوم الثالث على التوالي إلى مكاتب الشهر العقاري، لإجراء التوكيلات الرئاسية في ظل تأييد شعبي كبير للرئيس السيسي من أبناء قبائل مطروح.