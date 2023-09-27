هزة أرضية بقوة 4.1 تضرب شرق المكسيك

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، فيراكروز الواقعة شرقي المكسيك، على عمق 132 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت فيراكروز الواقعة شرقي المكسيك على مسافة 62 كيلومترا جنوب غرب مدينة ميناتيتلان.

كما أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت فيراكروز الواقعة شرقي المكسيك على مسافة 14 كيلومترا جنوب أل جويل.