زلزال المكسيك.. هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر تضرب جنوب البلاد

ضرب زلزال المكسيك البالغ شدته 4.7 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، ولاية تشياباس جنوب المكسيك، ووفقا لوسائل الإعلام المكسيكية لم ترد أي أنباء عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وصرحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بأن زلزال المكسيك وقع على بعد 141.5 كيلومتر من منطقة ماباستيبيك الواقعة في ولاية تشياباس، حيث وصل عمق الزلزال إلى 35 كيلومتراً.

On 2023-07-26, at 02:02:42 (UTC), there was an earthquake around off the coast of Chiapas, Mexico. The depth of the hypocenter is about 35.0km, and the magnitude of the earthquake is estimated to be about 4.7.https://t.co/DKuspUmoO9 pic.twitter.com/X3AjS1guAc