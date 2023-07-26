زلزال المكسيك.. هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر تضرب جنوب البلاد

ضرب زلزال المكسيك البالغ شدته 4.7 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، ولاية تشياباس جنوب المكسيك، ووفقا لوسائل الإعلام المكسيكية لم ترد أي أنباء عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية.

تفاصيل زلزال المكسيك

وصرحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بأن زلزال المكسيك وقع على بعد 141.5 كيلومتر من منطقة ماباستيبيك الواقعة في ولاية تشياباس، حيث وصل عمق الزلزال إلى 35 كيلومتراً.

On 2023-07-26, at 02:02:42 (UTC), there was an earthquake around off the coast of Chiapas, Mexico. The depth of the hypocenter is about 35.0km, and the magnitude of the earthquake is estimated to be about 4.7.https://t.co/DKuspUmoO9 pic.twitter.com/X3AjS1guAc — World EQ Locator (@WorldEQLocator) July 26, 2023

زلازل سابقة ضربت المكسيك

ولم يكن زلزال المكسيك الأول من نوعه الذي يضرب البلاد، حيث أنه خلال شهر يونيو الماضي، أعلن مركز الأبحاث والعلوم الألماني، عن وقوع زلزال قوي بلغ شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل دولة المكسيك، وكان عمق الزلزال ما يقرب من 10 كيلومترات، بحسب وكالة أنباء «رويترز».

يذكر أنه منذ 85 عاما، ضرب أعنف زلزال المكسيك، وكانت قوته 8.1 درجة على مقياس، وتسبب في مقتل ما يقرب من 61 شخصا، بعد أن دمر عدد كبير من المباني والشركات، متسببا في إجلاء جماعي للسكان من عدة مناطق، وذلك ما أثار تحذيرات عدة في أماكن مختلفة من جنوب شرق آسيا.