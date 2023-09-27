محافظ كفر الشيخ يكرم مدير الطب البيطري على تميزه في إدارة الأزمات

كرم اليوم الأربعاء، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، على تميزه في إدارة الأزمات والجهد المتميز بتدريب وقت حدوث الكوارث «صقر 122»، لسنة 2023، التي أجريت داخل ديوان عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

تكريم علي تميز الإدارة

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، عن خالص شكره للواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، على تكريمه اليوم، مشيرا إلى أن العمل والاجتهاد يحقق الصعاب، وأن مصر تحتاج منا أن نقدم لها أفكار جديدة، واتخاذ القرارات الصائبة وقت حدوث الأزمات والكوارث الطبيعية.

الطب البيطري في كفر الشيخ

الجدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، تميزت على مدار عامين متتاليين في تحصينات الماشية بواقع نسبة 105%، لتحقيق المستهدف لتحصين 212 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس، من خلال تخطي المستهدف وتحصين الماشية للعرب الرحالة، كما شهد اليوم تكريم مدير المديرية لتميزه في تدريب حدوث الأزمات.