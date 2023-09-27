زلزال جديد يضرب إندونيسيا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر

ضربت هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، جزيرة سيرام بإندونيسيا على عمق 46 كيلومترا، مساء اليوم الأربعاء، وفقا لما أعلنه مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة زلزال ضرب جزيرة سيرام بإندونيسيا وقعت على مسافة 96 كيلومترا شمال شرق مدينة أمبون.

وأضاف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن بؤرة زلزال ضرب جزيرة سيرام بإندونيسيا، وقعت كذلك على مسافة 22 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من قرية أماهاي الواقعة على الساحل الجنوبي لجزيرة سيرام.