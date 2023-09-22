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زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب إندونيسيا

كتب:

محمد علي حسن
02:01 م | الجمعة 22 سبتمبر 2023
مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل

مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ الإندونيسية، في بيان صادر عنها اليوم، رصد زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، ضرب جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا.

وقالت الوكالة الإندونيسية في بيانها، إن مركز الزلزال وقع على بعد 71 جنوب شرقي مدينة سيبولجا، وعلى عمق 22 كيلومترا.

زلزال إندونيسيا لم يخلف خسائر مادية أو بشرية

تجدر الإشارة إلى أنه لم ترد أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال حتى الآن، فيما استبعدت الوكالة الإندونيسية للجيولوجيا حدوث موجات مد عاتية «تسونامي».

وفي السياق ذاته، ضرب زلزال قوي، في وقت سابق من اليوم، جزر فانواتو، وفقا لمركز رصد الزلازل الأورومتوسطي.

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