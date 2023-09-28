معلومات عن سمكة «أسنان الأرنب» القاتلة.. تسبب الوفاة فور تناولها

سمكة غريبة بأسنان تشبه الأرنب، عثر عليها الصيادون بين مئات الأسماك الأخرى من نوع البساريا؛ وتبين أنها سمكة «أسنان الأرنب» القاتلة.

وأكد الأطباء أنها تسبب الوفاة فور تناولها بساعات قليلة، لذلك يجب أن يعرف محبو الأسماك بشكل خاص مواصفاتها وخطورتها، وفي السطور التالية، نقدم أبرز معلومات عن السمكة التي يختلف شكلها حسب المنطقة التي تعيش فيها، بحسب موقع «العربية» وموقع «handlinefishing» البريطاني الذي قدم معلومات عنها بجانب مجوعة أخرى من الأسماك السامة.

معلومات عن سمكة أسنان الأرنب السامة

على أحد الشواطئ عُثر على سمكة غريبة بين مجموعة من أسماك البسريا تسمى سمكة «أسنان الأرنب»، وبحسب موقع «العربية» فإن تلك السمكة يعتقد البعض أنها صالحة للأكل عدا كبدها، إلا إن سمها لا يتواجد داخل الكبد فقط، بل تحت جلدها أيضا.

وبحسب موقع «handlinefishing»، فإن سمكة «أسنان الأرنب» تدخل ضمن عشرات الأسماك السامة شديدة الخطورة، وهي واحدة من الأسماك المفضلة بين الكثير من أسماك «آه لاوس» في جنوب شرق آسيا، أما مواصفات السمكة فهي لديها أشواك سامة على الزعانف الظهرية والحوضية والشرجية، والألم الناجم عن لدغتها يمكن أن يكون مؤلما، أسنانها تشبه أسنان الأرنب وهي شديدة السمية وسمها قاتل وتتواجد مع سمك البساريا.

أسماك أخرى سامة

ليست سمكة أسنان الأرنب وحدها السامة لكن هناك سمكة كوينفيش أو الملقبة بـ «أسماك الملكة» لها أشواك سامة على ظهرها، أمام الزعنفة الظهرية، وتشير الأشواك إلى الجوانب مما يجعل من السهل جدًا وخزها عند التعامل بالأيدي العارية؛ كما أن لسعاتها مؤلمة ويمكن أن تستمر لفترة طويلة.

سمك السلور

يعد سمك السلور شائعًا جدًا في مياه سنغافورة، ويمكن العثور عليه في كل من المياه المالحة والعذبة، تستطيع التكيف والبقاء على قيد الحياة في الظروف القاسية، ودفاع سمك السلور هو أشواكه السامة الموجودة أمام زعانفه الصدرية والزعانف الظهرية، و بالرغم من ذلك، فإن بعض الأنواع من أسماك السلور الملقبة بـ«ثعبان البحر» لا تحتوي على أشواك ظهرية، ويمكن أن تكون اللدغة مؤلمة للغاية ولكنها ليست قاتلة، تسبب تورم في منطقة الجرح بشكل سيئ.

السمكة المنتفخة

لُقبت تلك السمكة بـ«السمكة المنتفخة» بسبب قدرتها على نفخ نفسها لإخافة الحيوانات المفترسة وجعلها كبيرة جدًا بحيث لا يمكن ابتلاعها ومن الأفضل عدم تجربتها على الإطلاق لأنها تحتوي على سم قاتل (tetrodotoxin) في أعضائها الداخلية، والتي يمكن أن تكون قاتلة إذا تم تناولها، ومن المعروف أن كميات ضئيلة من هذه السموم تفرز من أجسامها، لذلك إذا تعاملت مع السمكة المنتفخة بيديك العاريتين، فتأكد من غسلها بعد ذلك لتكون آمنًا.