أغلى سمكة بسوق حلقة الغردقة.. سعرها 3 آلاف جنيه ويقبل عليها السائحون

شهد سوق حلقة أسماك الغردقة، انتعاشة كبيرة وإقبالا كبيرا على الشراء، حيث يضم أكثر من 40 نوعا من أنواع أسماك البحر الأحمر المتنوعة، منها (الكشر، وأونكل ناجل، والسلطان إبراهيم، وأم عطية، وشريفة هانم، وسجان سانت كاترين، وحريد، وفرس البحر).

وجذبت سمكة «الكشر» المصريين والأجانب، حيث يصل وزنها إلى 30 كيلوجراما وسعرها يقترب من 3 آلاف جنيه.

أغلى سمكة بسوق الغردقة تباع بـ3 آلاف جنيه

وقال فؤاد أبو قورة، أشهر بائعي السمك بحلقة الغردقة، إن سوق السمك شهد إقبالا كبيرا من المصريين والأجانب، حيث يضم أكثر من 40 نوعا من أنواع الأسماك أشهرها سمكة «الكشر» التي جذبت رواد السوق، لافتا إلى أن حجمها يقترب من 30 كيلوجراما، وسعرها 3 آلاف جنيه مصري.

أنواع وأسعار أسماك البحر الأحمر

وأضاف أبو قورة، في تصريحات لـ«الوطن» أن أنواع أسماك البحر الأحمر المتنوعة والنادرة جذبت آلاف السياح، مثل أسماك أونكل ناجل، والسلطان إبراهيم، وأم عطية، وشريفة هانم، والسجان، والشعور، والمحسن، والعنبر، وكسكمري، وخرمان، وزرقان وبنقص.

وأشار إلى أن أسعار السمك تبدأ من 40 جنيها للكيلو وتصل إلى 200 جنيه في بعض الأنواع الأخرى.

سوق حلقة أسماك الغردقة

يذكر أن سوق حلقة أسماك الغردقة، تم تطويرها على مساحة 6370 مترا بتكلفة بلغت 30 ميلون جنيه، وتضم 54 باكية ومصنع ثلج وأفران للأسماك وأماكن لتناول الطعام، ويتوافد عليها الآلاف يوميا من المصريين والأجانب وتضم جميع أنواع أسماك البحر الأحمر.