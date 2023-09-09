احذر تناول سمكة المكاريل في هذه الحالات.. خبير تغذية يوضح

قال الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك عدة علامات تدل على إصابة السمكة المكاريل، يسهل على ربة المنزل اكتشافها.

وأضاف محمد حلمي أن السمكة بمجرد استنشاقها كبريتات النحاس «الضي الأزرق» وفور دخوله إلى أمعائها تصاب بفشل كلوي وكبدي، وتظهر عليها علامات وأعراض يمكن من خلالها التعرف على أن السمكة ملوثة وغير صالحة للاستخدام بشكل عام.

4 علامات تظهر على سمكة المكاريل عند شرائها

وأضاف حلمي خلال لقائه ببرنامج السفيرة عزيزة عبر فضائية dmc:

- الأعراض تظهر على السمكة بمجرد النظر إلى عينها، والتي تبدو «مغشمة».

- الخياشيم لابد من النظر إليها للتأكد من ثباتها.

- الملمس بجلد السمكة لابد وأن يكون متماسكا.

- رائحة السمكة، لا بد ألا تكون كريهة.

عدم التناول السمك وبعده الألبان

وتابع: «أن السمك الفيليه عليه تحفّظ كبير، إلا لو تم شراؤه من مكان مضمون»، محذراً من عدم تناول السمك وبعده الألبان، وأي شىء بداخله دهون، ولا بد من كثرة شرب السوائل، وفي حالة التسمم الغذائي بشكل عام، لا بد من تناول عصير الرمان وقشره.